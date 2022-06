Rencontre avec Alexis Jenni

2022-08-17 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-17 Professeur agrégé de sciences naturelles, Alexis Jenni commence sa carrière de romancier par un premier roman récompensé du Prix Goncourt en 2011, « L'Art français de la guerre ». Après la publication de nombreux livres, il revient en 2021 avec « Parmi les arbres : essai de vie commune ». Lors de cette rencontre, l'auteur vous parlera de ses trois amours : la littérature, la nature et l'écologie.

