Rencontre avec Alex GOHARI – Projection film Salle des Fêtes – Maison des Associations, 2 mars 2023, Vichy

Allier EUR 5 5 Projection documentaire « On the Line » suivi d’un débat avec son réalisateur Alex GOHARI, Prix Albert Londres 2021 maison.albertlondres@gmail.com +33 6 83 17 49 63 Salle des Fêtes – Maison des Associations Place Charles de Gaulle Vichy

