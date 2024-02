Rencontre avec Albine Novarino-Pothier Voyage en Livres Salle des Fêtes La Clayette, dimanche 14 avril 2024.

Auteure de divers ouvrages sur la Bourgogne, notamment sur la Saône-et-Loire, Albine Novarino-Pothier viendra notamment nous parler des affaires criminelles quelle a rassemblé en deux tomes.

Albine Novarino-Pothier est née à Paris en 1953. Après avoir vécu à Paris et séjourné à l’étranger, elle vit en Saône-et-Loire, à Semur-en-Brionnais. Elle a commencé sa carrière dans l’édition en faisant du rewriting pour des personnalités. Elle a également occupé des fonctions de consultante en édition scolaire et parascolaire auprès de plusieurs éditeurs parisiens

Depuis une dizaine d’années elle a orienté sa carrière vers le journalisme. Elle est chroniqueuse pour La Manche Libre, le Journal de Saône-et-Loire, le Bien public, le Progrès de l’Ain, le Progrès du Jura. Elle s’est spécialisée dans les affaires criminelles et les portraits de célébrités. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Salle des Fêtes 80 Rue Lamartine

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté le-petit-rameur@laposte.net

