Finistère Douarnenez ” Un coin du voile se lève à peine depuis quelques années sur un phénomène que l’on nomme le présentéisme, pour qualifier le comportement de salariés qui se rendent à leur travail en étant souffrants. Les connaissances sur le sujet sont encore balbutiantes et elles n’explorent que fort peu les raisons profondes qui amènent des travailleurs à rejoindre leur poste alors que leur santé est défaillante. Cet ouvrage se penche sur ces salariés pour tenter de saisir ce qui les pousse à ainsi demeurer à leur poste contre vents et marées. Il se tourne aussi vers les médecins du travail, dès lors qu’ils sont en relation avec ces travailleurs qui, à les entendre, « jouent avec leur santé ». Au passage, il prend le contre-pied de bien des discours sur les abus des arrêts-maladie…” Alain Vilbrod est professeur émérite de sociologie à l’Université de Bretagne Occidentale ( Brest ). Il est l’auteur ou le co-auteur de nombreux ouvrages sociohistoriques et sociologiques portant sur les secteurs du travail et de la santé. Il mène ses recherches dans le cadre du Laboratoire d’études et de recherches en sociologie, le LABERS.

Sauf indication contraire, les événements programmés sont gratuits et accessibles à toutes et tous. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à prendre réservation. Par mail : reservation@librairiedelanglerouge.com ou au 02 22 12 99 28 sur les horaires d'ouverture. Pensez à préciser votre nom, votre n° de téléphone, et le nombre de places souhaitées.

