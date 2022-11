Rencontre avec Alain Prigent

Rencontre avec Alain Prigent, 26 novembre 2022, . Rencontre avec Alain Prigent



2022-11-26 – 2022-11-26 L’historien Alain Prigent dédicacera Madeleine Marzin : Bretonne, résistante et élue communiste de Paris.

L’auteur retrace la vie passionnante de Madeleine Marzin (1908-1998), de son enfance à Plouaret jusqu’à sa fonction d’élue communiste à Paris. Figure majeure de la Résistance parisienne, condamnée à mort, graciée puis évadée, Madeleine Marzin « fait partie à la Libération de cette génération pionnière de femmes qui défrichent les espaces d’une démocratie renouvelée ». Le combat militant de ses deux frères, Francis et Gustave, est également relaté. Le travail bibliographique méticuleux d’Alain Prigent nous fait découvrir la relation épistolaire existant entre Madeleine Marzin et le couple Louis et Renée Guilloux, Madeleine Marzin ayant joué un rôle dans le travail d’écriture du célèbre auteur briochin. dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville