Rencontre avec Alain Loison Nogent-le-Rotrou

2021-12-18 14:00:00 – 2021-12-18 18:00:00

La librarie ouvre ses portes à l'historien ALAIN LOISON et à des livres sur l'histoire de l'Eure et Loir. A ne pas manquer ! +33 2 37 53 06 22 terra incognita

