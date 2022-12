Rencontre avec Alain Emery Plouha, 20 janvier 2023, Plouha .

Rencontre avec Alain Emery

1, rue du 8 mai 1945 Librairie-salon de thé Babelle Plouha Côtes-d’Armor Librairie-salon de thé Babelle 1, rue du 8 mai 1945

2023-01-20 18:00:00 – 2023-01-20 20:00:00

Si seulement vous pouviez les entendre quand elles crachent et feulent, quand, d’un bond, elles sortent de leur lit et se rejoignent pour ne plus en faire qu’une seule, plus hargneuse, plus enragée ; si seulement vous pouviez entendre ce raffut, imaginez un peu, quatre rivières tressées entre elles, pareilles aux lanières d’un fouet, cinglantes et froides, douées d’une force dont vous n’avez pas idée et capables d’enjamber les plus hautes digues pour déverser sans un sursaut toute la rage du monde… Rencontre avec Alain Emery, animée par Meredith Le Dez.

contact@librairie-babelle.fr http://librairie-babelle.fr/

