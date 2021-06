Erquy Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Côtes-d'Armor, Erquy Rencontre avec Alain Emery : Horn Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Rencontre avec Alain Emery : Horn Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Erquy. Rencontre avec Alain Emery : Horn

Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, le jeudi 8 juillet à 18:00

« Le sang farouche qui coulait dans ses veines l’avait poussé au sacrifice et, le reste du temps, l’avait condamné au silence. L’océan l’avait appelé et continuait de le réclamer. » Une nouvelle fois, (mais il fait partie de la maison !) nous aurons le plaisir d’accueillir Alain Emery pour une discussion autour de son dernier roman, Horn, publié aux Editions du Couchant en ce début d’année 2021. La rencontre sera animée par Emma et Alain dédicacera son roman à ceux qui le souhaitent avant de partir, en partenariat avec la librairie Le Grenier. A noter que ce très beau roman est en lice cette année pour le prix Louis Guilloux. [https://www.youtube.com/watch?v=QsAdq1VJ6AI](https://www.youtube.com/watch?v=QsAdq1VJ6AI)

sur inscription, gratuit

Erquy ÉPHÉMER Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Erquy Querbet Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T18:00:00 2021-07-08T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Étiquettes évènement : Autres Lieu Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Adresse Erquy Ville Erquy lieuville Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy