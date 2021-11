Rencontre avec Agathe Portail Librairie Georges, 19 novembre 2021, Talence.

Rencontre avec Agathe Portail

Librairie Georges, le vendredi 19 novembre à 18:00

En partenariat avec la Librairie Georges, rencontre avec Agathe Portail et présentation de son livre : Piqûres de rappel, éd. Calmann-Lévy. ?? Lors de la rédaction de son livre, Agathe Portail avait pris contact avec l’A.C.A.B.A pour construire l’un de ses personnages : une pharmacienne d’origine arménienne ! ?? La rencontre est prévue le vendredi 19 novembre à 18h à la Librairie Georges, 300 Cours de la Libération, 334000 Talence. Réservation conseillée auprès de l’A.C.A.B.A : [[acaba.33@icloud.com](acaba.33@icloud.com)](acaba.33@icloud.com). Toutes les informations pratiques à retrouver sur le [site de la Librairie](https://www.librairiegeorges.com/agenda-107619/rencontre-avec-agathe-portail/). Rencontre animée par Léa Nercessian. **Résumé du roman :** Qui fait son miel sait manier le venin. Le major de gendarmerie Dambérailh a été missionné pour remplacer temporairement le chef de la brigade de Montraguil, petite bourgade paisible de Dordogne. Enfin, paisible… On note quelque agitation autour d’une châtaigneraie mise en vente par un monastère voisin et que se disputent un apiculteur et un propriétaire cherchant à étendre un parc photovoltaïque. L’affaire met en émoi l’association des chasseurs qui s’inquiète de voir disparaître un important territoire de chasse. Pour l’apiculteur, Pascal, et son associé, Hugo, qui ont monté Honey Box, une start-up de vente de miel par abonnement, l’acquisition de la parcelle est vitale pour pérenniser l’affaire et rembourser les dettes accumulées. Alors que les frères du monastère eux-mêmes montrent des signes de nervosité, une attaque mortelle d’abeilles va plonger Dambérailh dans la perplexité… avant qu’il s’aperçoive qu’il s’est fourré dans un sacré guêpier…

Entrée libre, réservation conseillée auprès de l’A.C.A.B.A : acaba.33@icloud.com.

En partenariat avec la Librairie Georges, rencontre avec Agathe Portail et présentation de son livre : Piqûres de rappel, éd. Calmann-Lévy.

Librairie Georges 300 Cours de la Libération 33400 TALENCE Talence Thouars Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T18:00:00 2021-11-19T19:30:00