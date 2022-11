Rencontre avec Adrien Basse-Cathalinat et Jean-Baptiste Maudet Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec Adrien Basse-Cathalinat et Jean-Baptiste Maudet
Salies-de-Béarn, 8 décembre 2022

Pyrnes-Atlantiques Salies-de-Béarn Un beau livre sur le Béarn !!

Sur tout le Béarn, des Pyrénées aux villages des Gaves.

Adrien Basse-Cathalinat capture l’âme béarnaise à travers 145 clichés intimistes que les textes de l’auteur palois Jean-Baptiste Maudet viennent sublimer dans ce livre sorti aux éditions Cairn.

A vous, les amoureux du Béarn et à celles et ceux qui n’ont pas encore eu la chance de le parcourir,

