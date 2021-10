Issy-les-Moulineaux Librairie Gutenberg Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux RENCONTRE AVEC ADELINE DIEUDONNE Librairie Gutenberg Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

RENCONTRE AVEC ADELINE DIEUDONNE Librairie Gutenberg, 7 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux. RENCONTRE AVEC ADELINE DIEUDONNE

Librairie Gutenberg, le jeudi 7 octobre à 17:30 Entrée libre sur présentation du Pass Sanitaire

Séance de dédicace et échange avec la talentueuse Adeline Dieudonné pour son deuxième ouvrage : Kerozéne Librairie Gutenberg 17, boulevard Voltaire Issy Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T17:30:00 2021-10-07T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Librairie Gutenberg Adresse 17, boulevard Voltaire Issy Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Librairie Gutenberg Issy-les-Moulineaux