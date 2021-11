Saint-Jean-de-la-Ruelle L'Unisson Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Rencontre avec Abel Quentin L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Abel Quentin, écrivain de 35 ans, publie, en cette rentrée littéraire 2021, son second roman, Le Voyant d’Étampes, aux éditions de l’Observatoire Comme dans son premier, Sœur (paru deux ans plus tôt, finaliste du Goncourt des lycéens). Il y raconte la chute d’un anti-héros romantique et cynique, à l’ère des réseaux sociaux et des dérives identitaires. Il dresse, avec un humour délicieusement acide, le portrait d’une génération. **_Pass sanitaire obligatoire – Réservation conseillée_**

Entrée libre – Réservation conseillée

Prix de Flore 2021
L'Unisson
27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

