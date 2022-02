(Rencontre / avant-première radio) Transmettre la terre agricole Tiers-lieu du Treuil Chambœuf Catégories d’évènement: Chambœuf

### “ Transmettre, l’affaire de toutes et tous ” … est une enquête radiophonique en quatre épisodes qui propose d’explorer les enjeux de la transmission dans le milieu agricole. – Qu’est-ce qui se joue après avoir été agriculteur.ices toute une vie ? Est-ce toujours considéré comme important de transmettre à ses enfants ? – Qu’est-ce qui est transmis aux personnes qui s’installent ? Simplement des terrains, des bâtiments ou quelque chose de plus symbolique ? – Et aujourd’hui, qui est concerné par la diminution du nombre de fermes ? Chaque épisode sera l’occasion de partir à l’exploration de ces questions à travers les voix et les histoires de vies de personnes concernées. Cette série de 4 épisodes est co-écrite par l’ADDEAR 42 et Clémence Culic dans le cadre du projet ARPIDA 2020 “Transmettre c’est l’affaire de tous”. Le projet a bénéficié également du soutien des EPCI du Roannais dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial. ** Rendez-vous pour une écoute en avant-première du 1er épisode. Echanges avec les réalisatrices et contributeur·rices, suivi d’un temps libre et convivial autour d’un buffet. ** **DIFFUSION WEB ET RADIO : MARS 2022** Les quatre épisodes seront ensuite diffusés sur internet chaque mercredi du mois de mars et sur les ondes FM par le biais de radios associatives rhône-alpines (telle que RVR). _**Indications pour venir**_ _:_ [_[https://www.agriculturepaysanne.org/Transmettre-l-affaire-de-toutes-et-tous-serie-documentaire-radiophonique](https://www.agriculturepaysanne.org/Transmettre-l-affaire-de-toutes-et-tous-serie-documentaire-radiophonique)_](https://www.agriculturepaysanne.org/Transmettre-l-affaire-de-toutes-et-tous-serie-documentaire-radiophonique)

Gratuit, participation libre pour le buffet. Places limitées, inscription auprès de Claire claire@addear42.fr ou Elodie 07 68 55 72 72.

