Les associations Vent de Bio, CPN Le Colibri, Robin du bois, Vayrana, Maison de la semence de la Loire et la Monnaie locale du Pilat le Babet vous invitent à 3 rendez-vous avec : ### Hélène Tordjman autour de son ouvrage : « **La croissance verte contre la nature** » aux Editions la Découverte Hélène Tordjman, économiste, maîtresse de conférences à l’université Sorbonne Paris-Nord nous présentera son ouvrage. Les rencontres seront suivies d’un échange avec les participants et d’une séance dédicace. Une vidéo à découvrir ici : [[https://youtu.be/RyWTBD6uWos](https://youtu.be/RyWTBD6uWos)](https://youtu.be/RyWTBD6uWos) **3 rendez-vous** : – Vendredi 18 février à 17h30 : Au Panier du Pilat à Saint-Michel/Rhône Séance dédicaces à la Librairie Pas·sage de lecture – Vendredi 18 février à 20 h : Au « Garage des Balivernes » à Maclas situé au centre-bourg, à côté du tabac-presse. – Samedi 19 février à 10 h : A la Médiathèque Le Shed à Pélussin —

Entrée libre et gratuite

