Rencontre autour du thé 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic, samedi 30 mars 2024.

Rencontre autour du thé Conférence animée par Valérie Vo Ha, accompagnée d’une dégustation de thés. Exposition d’une dizaine de photos. Sur inscription. Samedi 30 mars, 17h00 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Inscription: 0

Début : 2024-03-30T17:00:00+01:00 – 2024-03-31T03:00:00+02:00

Conférence animée par Valérie Vo Ha, accompagnée d’une dégustation de thés.

Exposition d’une dizaine de photos.

Sur inscription.

02 28 56 79 32
mediatheque@lecroisic.fr
https://mediatheque.lecroisic.fr/
https://www.labaule-guerande.com/rencontre-autour-du-the-le-croisic.html

