Rencontre autour du sexisme dans le sport Médiathèque Marguerite Yourcenar, 15 juin 2023, Paris.

Le jeudi 15 juin 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Un an avant les JO de Paris 2024, état des lieux sur la place des femmes dans le sport, son histoire et la persistance des stéréotypes sexistes. Dialogue entre Béatrice Barbusse, handballeuse et sociologue, et Sofia Nabet Sangaré, boxeuse

Du sexisme ordinaire, touchant d’ailleurs femmes comme hommes, aux violences sexuelles, dont les dénonciations se font désormais plus nombreuses, de la question d’une « nature masculine » du sport à celle de la féminité des sportives et des actrices du sport, à laquelle celles-ci entretiennent elles-mêmes un rapport non dénué d’ambiguïtés, l’ancienne handballeuse et sociologue Béatrice Barbusse décrypte et analyse dans son livre la réalité de l’ancrage du sexisme dans ce milieu. Elle entend libérer une parole et souligne aussi les changements en cours, tout comme le chemin encore à parcourir pour une plus grande égalité.

Béatrice Barbusse est une ancienne handballeuse professionnelle et sociologue du sport. Elle est l’autrice du livre « Du sexisme dans le sport » livre référence sur le sujet, dont la nouvelle édition augmentée a été publiée par Anamosa en 2022.

Sofia Nabet Sangaré commence la boxe à l’âge de 15 ans, en 2005. Elle fait rapidement ses preuves sur le ring et elle remporte pas moins de 8 titres régionaux en l’espace de six ans. En 2011, elle est victime d’un « bulging discal » qui la prive de l’usage de ses jambes pendant un an. Elle en sort avec une soif de vivre redoublée. En 2015, elle renfile les gants et devient championne de France en 2017 et vice-championne en 2018. En 2018, elle intègre le dispositif « Athlète SNCF » qui lui permet de poursuivre ses objectifs d’Olympisme.

Depuis avril 2021, le Monfort théâtre la soutient dans sa préparation aux Jeux Olympiques 2024 dans le cadre du projet Monfort 2024. En 2022, elle décroche le titre de championne de France de boxe professionnelle catégorie poids légers.

Cette rencontre sera modérée par la librairie L’Embellie, 32 rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris

Elle sera suivie d’une vente du livre de Béatrice Barbusse et d’autres titres sur le sujet, prestation assurée également par la librairie L’Embellie.

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

