Paris Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville Paris Rencontre autour du rapport de la CIASE Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre autour du rapport de la CIASE Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville, 4 décembre 2021, Paris. Rencontre autour du rapport de la CIASE

Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville, le samedi 4 décembre à 19:45

organisée par le Conseil Pastoral de SJBB, dans l’église. Avec les paroissiens qui le désirent Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville 139 rue de Belleville, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T19:45:00 2021-12-04T20:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville Adresse 139 rue de Belleville, 75019 Paris Ville Paris lieuville Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville Paris