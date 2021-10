Livarot-Pays-d'Auge Cinéma Le Parc Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Rencontre autour du Piano Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Rencontre autour du Piano Cinéma Le Parc, 25 juin 2022, Livarot-Pays-d'Auge. Rencontre autour du Piano

Cinéma Le Parc, le samedi 25 juin 2022 à 17:30

Les enseignants ont le plaisir de vous inviter à assister au concert de fin d’année des classes de piano de Livarot et St Pierre en Auge. La soirée se déroulera à l’écoute d’une présentation d’élèves de tout âge, sur un répertoire hétérogène entre le classique, le jazz et la variété.

Gratuit

0 Cinéma Le Parc Livarot, place Georges Bisson Livarot-Pays-d’Auge Livarot Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T17:30:00 2022-06-25T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Cinéma Le Parc Adresse Livarot, place Georges Bisson Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d'Auge