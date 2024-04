Rencontre autour du mouvement et des sonorités Rue Pierre Broussain Hasparren, dimanche 14 avril 2024.

Rencontre autour du mouvement et des sonorités Rue Pierre Broussain Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Une proposition d’installation de Raphaël Larre, artiste plasticien à la Maison Gamboia, et une rencontre autour du mouvement et des sonorités, avec Arantxa Lannes, artiste chorégraphique et Ander Fernandez, musicien et compositeur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14 20:00:00

Rue Pierre Broussain Maison Gamboia « Chambres d’hôtes »

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Rencontre autour du mouvement et des sonorités Hasparren a été mis à jour le 2024-04-05 par Office de Tourisme Pays Basque