Rencontre autour du livre : Victor , une maison d’édition : Cairn et un auteur : Guy Rechenmann Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, mardi 2 avril 2024.

Rencontre autour du livre : Victor , une maison d’édition : Cairn et un auteur : Guy Rechenmann Victor est la 8ème enquête du Flic de papier, texte initiatique annonçant l’arrivée de l’attachant inspecteur Anselme Viloc, le savoyard, en terre inconnue…le Bassin d’Arcachon. Mardi 2 avril, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Victor, lui, traite de l’hypnose et de ses dérives. Un cold case, un cas d’école comme dit le boss, Plaziat, patron du commissariat de Castéja à Bordeaux.

Voilà une affaire qui date d’une vingtaine d’années où il est question de Fred et de son chat, Victor, d’une gardienne d’immeuble portugaise, Constança, d’insolites choix de vie, de gants dépareillés, de roses noires, de divinités romaines et finalement d’un assassin fantôme … en somme une histoire à rendre fou n’importe quel enquêteur !

Mais résolution il y aura, car ce serait mal connaître Anselme Viloc, le flic de papier, ce savoyard tombé définitivement sous le charme de la presqu’île du Cap-Ferret et de ses habitants, dont la particularité est de ne jamais abandonner et de ne jamais négliger le moindre indice, aussi farfelu soit-il.

En outre cette 8ème enquête révèle un récit moins léger qu’il n’y paraît de par son côté philosophique à propos du libre arbitre et du déterminisme.

Une sacrée énigme aux méandres hallucinants !

« Un proverbe persan dit : À l’hôtel de la décision, les gens dorment bien. Il est bientôt l’heure de payer la nuit et de quitter la chambre. »

La rencontre sera animée par Mr Lionel Germain du Journal Sud Ouest.

La maison d’édition sera présentée par Mr Patrick Venries.

