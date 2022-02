Rencontre autour du livre « Variations-prairie » de Françoise Ascal : Paysages intimes et figures marquantes de la Brie aux Vosges. Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Morin

Seine-et-Marne

Rencontre autour du livre « Variations-prairie » de Françoise Ascal : Paysages intimes et figures marquantes de la Brie aux Vosges. Musée de la Seine-et-Marne, 27 mars 2022, Saint-Cyr-sur-Morin. Rencontre autour du livre « Variations-prairie » de Françoise Ascal : Paysages intimes et figures marquantes de la Brie aux Vosges.

Musée de la Seine-et-Marne, le dimanche 27 mars à 15:00

Lectures d’extraits du recueil et présentation par l’auteure. Conférence sur le réseau monastique « colombanien » entre mythe et réalité : l’influence de Colomban à travers les temps par Michèle GAILLARD, professeur émérite d’histoire médiévale de l’Université de Lille. Visite libre de l’exposition Irlande en Brie (présentée du 20 mars au 3 avril 2022). Dédicace du livre. En partenariat avec l’Association Colomban en Brie

Droit d’entrée du mussée (de 0 à 5€), sur réservation

La rencontre autour de « Variations-Prairie » est l’occasion d’un voyage sur les pas de Françoise Ascal et de Colomban, à plus de 1400 ans d’écart, pour une immersion entre poésie et histoire. Musée de la Seine-et-Marne 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T15:00:00 2022-03-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Cyr-sur-Morin, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée de la Seine-et-Marne Adresse 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Ville Saint-Cyr-sur-Morin lieuville Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Departement Seine-et-Marne

Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyr-sur-morin/

Rencontre autour du livre « Variations-prairie » de Françoise Ascal : Paysages intimes et figures marquantes de la Brie aux Vosges. Musée de la Seine-et-Marne 2022-03-27 was last modified: by Rencontre autour du livre « Variations-prairie » de Françoise Ascal : Paysages intimes et figures marquantes de la Brie aux Vosges. Musée de la Seine-et-Marne Musée de la Seine-et-Marne 27 mars 2022 Musée de la Seine-et-Marne Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin

Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne