Rencontre autour du livre « Sur les fronts de la paix » Le Comptoir, 20 avril 2023, Paris.

Le jeudi 20 avril 2023

de 18h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

À l’occasion de la parution de « Sur les fronts de la paix. Guide de l’activiste pour un monde nouveau », le 16 mars 2023 dans la collection « Interventions » des Éditions de la MSH, la Fondation Maison des sciences de l’homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage.

Cette séance des Livres en dialogue réunira Séverine Autesserre, autrice de l’ouvrage, et Julie Gacon, journaliste à France Culture.

À l’issue de la discussion, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invitées. La rencontre sera suivie d’un moment de convivialité.

Nos invitées

Séverine Autesserre est activiste de la paix, chercheuse, professeure et directrice du département de sciences politiques de la faculté Barnard de l’université Columbia (États-Unis). Elle est engagée dans le monde de l’aide internationale depuis près de vingt-cinq ans. Elle a mené des recherches dans douze zones de conflit différentes, du Timor oriental à la Somalie en passant par Israël et les Territoires palestiniens. Ses écrits ont notamment contribué à façonner les stratégies d’interventions de nombreux philanthropes, activistes et militants.

Julie Gacon a fait des études à l’école de journalisme de Sciences Po et à l’IUT de Tours, et devient ensuite journaliste à France Culture. Elle a sillonné le territoire français pour l’émission de reportages « Sur la route », qu’elle animait et produisait. Julie Gacon produit désormais l’émission « les enjeux internationaux », une émission quotidienne de géopolitique qui s’attache à resituer chaque enjeu dans sa perspective historique, à en évaluer la portée, à en imaginer l’avenir.

L’ouvrage

Dans Sur les fronts de la paix, Séverine Autesserre examine l’industrie de la paix, si bien intentionnée et pourtant si défectueuse. En s’appuyant sur des cas du monde entier, elle montre que la paix peut se développer dans les circonstances les plus improbables. Contrairement à ce que prêchent la plupart des politiques, sa construction ne nécessite pas des milliards d’aide ou des interventions internationales massives ; en réalité, une paix durable exige de donner le pouvoir aux citoyens locaux. Ce livre raconte l’histoire d’individus et d’organisations ordinaires mais extraordinaires qui luttent efficacement contre la violence dans leurs communautés. La réussite de la construction de la paix (dans les pays en guerre comme dans ceux qui ne le sont pas) repose sur des initiatives novatrices, menées par les populations locales – parfois soutenues par des étrangers –, et qui usent de méthodes souvent snobées par l’élite internationale. En décrivant de tels succès, Séverine Autesserre nous montre les changements d’approche radicaux à opérer si nous voulons construire une paix durable autour de nous – au Congo, en France ou ailleurs.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/agenda/sur-les-fronts-de-la-paix https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.eventbrite.fr/e/billets-sur-les-fronts-de-la-paix-576940122437

Editions de la MSH Sur les fronts de la paix