Paris Médiathèque Hélène Berr île de France, Paris Rencontre autour du livre “Se souvenir d’Hélène Berr” Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre autour du livre “Se souvenir d’Hélène Berr” Médiathèque Hélène Berr, 13 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 13 novembre 2021

de 15h à 16h30

gratuit

A l’occasion du centenaire de la naissance d’Hélène Berr et de la publication du livre “Se souvenir d’Hélène Berr” aux éditions Fayard, rencontre avec Mariette Job et Karen Taïeb – Rencontre avec Mariette Job, nièce d’Hélène Berr et éditrice du Journal de sa tante, co-autrice du livre Se souvenir d’Hélène Berr récemment paru chez Fayard, et Karen Taieb, responsable des archives du Mémorial de la Shoah, le samedi 13 novembre à 15 h – Lecture d’extraits du Journal par Guila Clara Kessous le samedi 27 novembre 2021 à 18 h 30 – Exposition Hélène Berr, une vie confisquée du 26 octobre au 27 novembre 2021 Animations -> Lecture / Rencontre Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

6 : Bel-Air (286m) 6, 8 : Daumesnil (377m)

Contact :Médiathèque Hélène Berr 0143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr Animations -> Lecture / Rencontre Étudiants;Ados;Expos;Bibliothèques

Date complète :

2021-11-13T15:00:00+01:00_2021-11-13T16:30:00+01:00

Mémorial de la Shoah / Mariette JOB

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus Ville Paris lieuville Médiathèque Hélène Berr Paris