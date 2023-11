Rencontre autour du livre « Sciences sociales par temps de crise » Le Comptoir Paris, 21 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 21 décembre 2023

de 18h30 à 20h00

.Public adultes. gratuit

À l’occasion de la parution de « Sciences sociales par temps de crise », à paraître le 16 novembre aux Éditions du Collège de France, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage.

Cette séance des Livres en dialogue réunira l’auteur de l’ouvrage, Didier Fassin, et Sonya Faure, journaliste à Libération.

À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser

toutes vos questions à nos invité.e.s. La rencontre sera suivie d’un

moment de convivialité.

Nos invité.e.s

Didier Fassin est anthropologue, sociologue et

médecin. Titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques

dans les sociétés contemporaines au Collège de France, il enseigne

également à l’École des hautes études en sciences sociales et à

l’Institute for Advanced Study de Princeton.

Sonya Faure est journaliste à Libération, cheffe adjointe du service Culture après avoir été aux pages Idées pendant 8 ans.

L’ouvrage

Écologique, sanitaire, énergétique, économique, sociale, humanitaire,

démocratique : les crises sont une composante essentielle du monde

contemporain. Si les sciences sociales peuvent aider à les comprendre et

à les résoudre, leur rôle est également d’interroger le langage de la

crise, d’analyser l’écart ou la convergence entre la réalité et sa

représentation : nommer ou taire une crise, l’exagérer ou la minimiser

sont autant de procédés générateurs d’affects, de temporalités,

d’omissions aux conséquences majeures qu’une pensée critique se doit de

décrypter.

S’appuyant à la fois sur les trajectoires de vie de figures célèbres

des sciences humaines et sur des recherches conduites autour de faits

éloquents du présent, cette leçon inaugurale, qui s’adresse à toute

citoyenne et tout citoyen, pose les jalons d’une vaste réflexion éthique

et politique dont l’époque ne cesse de démontrer la nécessité.

Entendu dans les médias

« La dimension d’urgence évite très souvent de poser les

questions plus structurelles, car les situations critiques ne sont pas

simplement celles d’un moment, mais elles viennent d’années, voire de

décennies qui les ont provoquées.

Dès lors que cette urgence – qui va avec tout un ensemble d’émotions,

et la première émotion en temps de crise, c’est la peur – semble

appeler des décisions ou des états d’exception, elle peut devenir une

menace pour les régimes démocratiques. »

Didier Fassin interrogé par Quentin Lafay dans « Les matins du samedi », France Culture, 25 mars 2023.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/sciences-sociales-par-temps-de-crise

