Rencontre autour du livre « L’esprit politique des savoirs » Le Comptoir Paris, 30 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 30 novembre 2023

de 18h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

À l’occasion de la parution de « L’esprit politique des savoirs. Le droit, la société, la nature » à paraître en octobre aux Éditions de la MSH, la Fondation Maison des sciences de l’homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage en présence de l’auteur, Jacques Commaille.

À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invités. La rencontre sera suivie d’un moment de convivialité.

L’ouvrage

Nos certitudes sont ébranlées par les crises que connaissaient nos

sociétés et les incertitudes conjoncturelles tendent à devenir

structurelles, nous poussant à nous interroger sur les interrelations

entre savoirs et pouvoir.

La comparaison entre l’évolution des savoirs sur le droit, sur la

société et sur la nature montre un exceptionnel parallélisme des

transformations dans le temps de ces trois régimes. Ce qui s’observe,

c’est le passage d’approches en surplomb, de vérités imposées, vers un

intérêt croissant pour les façons dont la société se positionne,

interpelle, se confronte de plus en plus à ce qu’énoncent ces savoirs.

Le « social » devient partie prenante de ces trois régimes de savoirs.

Un tel constat suggère alors une homologie entre savoirs et pouvoir

dans la mesure où le rejet d’une imposition par le haut de la « Science »

se retrouve dans la remise en cause du monopole d’un contrôle par le

haut caractérisant de plus en plus le régime de régulation politique et

les formes d’exercice du pouvoir dans les sociétés dites « démocratiques

».

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

Editions de la MSH L’esprit politique des savoirs