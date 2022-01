Rencontre autour du livre Les Rousses Les Rousses Catégories d’évènement: Jura

Les Rousses

Rencontre autour du livre Les Rousses, 14 février 2022, Les Rousses. Rencontre autour du livre Les Rousses

2022-02-14 – 2022-02-14

Les Rousses Jura Les Rousses EUR 0 0 Stéphane Niveau, directeur des mondes polaires proposera une sélection d’ouvrages.

Pass sanitaire obligatoire bibliotheque@mairielesrousses.fr Stéphane Niveau, directeur des mondes polaires proposera une sélection d’ouvrages.

Pass sanitaire obligatoire Les Rousses

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Les Rousses Autres Lieu Les Rousses Adresse Ville Les Rousses lieuville Les Rousses Departement Jura

Les Rousses Les Rousses Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-rousses/

Rencontre autour du livre Les Rousses 2022-02-14 was last modified: by Rencontre autour du livre Les Rousses Les Rousses 14 février 2022 Jura Les Rousses

Les Rousses Jura