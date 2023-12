Rencontre autour du livre « Les graines de l’au-delà » Le Comptoir Paris, 22 février 2024, Paris.

Le jeudi 22 février 2024

de 18h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

À l’occasion de la parution de Les graines de l’au-delà, paru le 16 novembre 2023 dans la collection « 54 » aux Éditions de la MSH, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage en présence de l’auteur.

Cette séance des Livres en dialogue réunira l’auteur de l’ouvrage, Nissim Amzallag, et la journaliste Caroline Lachowsky.

Nos invitées

Nissim Amzallag, né en 1962 à Casablanca (Maroc), la France est le pays de ses études et de sa formation universitaire (1965-1985). Il vit en Israël depuis 1985. Il y a commencé une carrière de chercheur en biologie. Puis ses recherches en histoire et philosophie des sciences ainsi que des techniques, amorcées au début des années 2000, l’ont conduit à s’intéresser de plus près aux techniques anciennes et à leur dimension culturelle, notamment au travers la métallurgie du cuivre. La découverte (en 2008) des racines métallurgiques du Yahwisme ancien a mis en exergue la nécessité de repenser le rapport à la technique et à l’inventivité dans le monde ancien. Cette réflexion est aux fondements du présent ouvrage, et à la source de son originalité.

Caroline Lachowsky, journaliste, productrice depuis plus de 7 ans de l’émission scientifique : Autour de la Question sur Radio France Internationale. Une heure d’entretiens en direct avec des chercheurs de toutes disciplines et de tous horizons sur les mutations et les évolutions de notre humanité.

L’ouvrage

Pourquoi les hommes se mirent-ils à cultiver des végétaux qui poussaient en abondance autour d’eux ? Et comment l’idée d’une transformation de plantes sauvages en domestiques a-t-elle pu germer à l’esprit pour la première fois ?

Le présent ouvrage apporte une nouvelle réponse à ces vieilles questions. Il montre que la mise en culture des plantes au Proche-Orient ne répondit pas à des soucis de sécurité alimentaire. Elle reflète un désir de transférer les forces vitales des défunts vers les plantes germant sur les sépultures. Il y a plus de 12 000 ans, un pareil stimulus conduisit à la constitution de lignées de graines-ancêtres d’où surgirent progressivement les premières plantes domestiques. En parallèle, la relation entre l’univers mortuaire et les plantes en domestication amorça une révolution des mentalités dont les religions et mythologies du Proche-Orient, de l’Égypte et de la Grèce ont préservé la mémoire.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

