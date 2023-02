Rencontre autour du livre “Le sexe du savoir” Le Comptoir, 23 mars 2023, Paris.

Le jeudi 23 mars 2023

de 18h30 à 20h30

. gratuit

À l’occasion de la parution du livre “Le sexe du savoir”, à paraître le 16 mars dans la collection “Perspectives genre” d’ENS Éditions, la Fondation Maison des sciences de l’homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage.

Cette séance des Livres en dialogue réunira Michèle Le Dœuff, autrice de l’ouvrage, et Marjorie Bertin, journaliste à RFI.

À l’issue de la discussion, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invitées. La rencontre sera suivie d’un moment de convivialité.

Nos invitées

Michèle Le Dœuff est philosophe, ancienne élève de l’ENS de Fontenay, agrégée de philosophie, elle a soutenu un doctorat en Sorbonne et une habilitation à diriger des recherches à Nanterre. Fortement orientée du côté de la philosophie morale et politique (utopies, féminisme) ainsi que de l’histoire de la philosophie et des idées sur la vie des sciences, elle a introduit la notion d’« imaginaire philosophique » et joué en France un rôle pionnier dans les études beauvoiriennes (dès 1976) et les études baconiennes (1978). Elle est l’auteure de L’Imaginaire philosophique (Payot, 1980) publié plusieurs fois en langue anglaise, L’Étude et le rouet (Seuil, 1989). Spécialiste de Bacon, elle a établi l’édition française du Progrès et de l’avancement du savoir (Tel, Gallimard) et de La Nouvelle Atlantide (GF, Flammarion), et traduit Vénus et Adonis de Shakespeare (Paris, Alidades, 1986).

Marjorie Bertin est journaliste et chroniqueuse à RFI, Transfuge et au Courrier de l’atlas. Par ailleurs, Docteur en Études théâtrale de la Sorbonne-Nouvelle où elle enseigne, ses travaux portent notamment sur les arts dans le monde arabe, à propos desquels elle vient de diriger un numéro de la revue Alternatives théâtrales (juillet 2022).

L’ouvrage

Y a-t-il un problème entre les femmes et les sciences, voir entre les femmes et le fait de savoir en général­ ? Non, bien sûr que non. Et pourtant, la rumeur continue à circuler en boucles paresseuses, la misogynie des doctes n’a pas désarmé, l’égalité est loin d’être là et des énoncés assurant que les vraies femmes sont illettrées continuent d’être publiés.

Michèle Le Dœuff entraîne lectrices et lecteurs dans des fouilles archéologiques visant à retrouver l’origine enfouie de réflexes toujours contemporains, dont l’ampleur reste à mesurer : existe-t-il un lien entre la méconnaissance des rapports sociaux entre les sexes, les mécanismes subtils ou grossiers mis en œuvre par les institutions intellectuelles pour maintenir en leur sein autant de domination masculine qu’elles peuvent et le mode de constitution des savoirs que l’école di‑use ou ne di‑use pas­?

Un parcours savant et caustique en compagnie de Platon, Christine de Pisan, Thomas More, Gabrielle Suchon, Bacon, John Stuart Mill, Harriet Taylor… Ou comment, sortant de sentiers battus, il paraît nécessaire de réinventer certaines questions : pourquoi la culture est-elle supposée diminuer le sex appeal­ ? Pourquoi y a-t-il des choses que bien des hommes ne veulent pas comprendre ­? Et comment l’intuition est-elle venue aux femmes ­ ?

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

