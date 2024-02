Rencontre autour du livre « Le pays des « passions tristes » » au Comptoir Maison de l’Amérique latine Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) organise une soirée de présentation de l’ouvrage « Le pays des « passions tristes » », paru en novembre 2023 dans la collection « Amérique (s) » des Éditions de la MSH.

Cette séance des Livres en dialogue réunira l’auteur de l’ouvrage, Mauricio García Villegas, et Clément Thibaud, directeur d’études à l’EHESS.

À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invités. La rencontre sera suivie d’un moment de convivialité.

Nos invités

Mauricio García Villegas est enseignant à l’Institut d’études politiques et de relations internationales (IEPRI) à l’Université nationale de Colombie. Il participe activement au débat public pour la défense de l’État de droit, de la justice et de la démocratie en Colombie via le thnik tank Dejusticia et le journal El Espectador. Il a notamment publié Les pouvoirs du droit (LGDJ, 2015) et vient de publier El Viejo malestar del nuevo mundo (Ariel, 2023) sur les émotions et la politique en Amérique Latine.

Clément Thibaud est historien, directeur d’études à l’EHESS et spécialiste des mondes américains. Deux fois pensionnaire à l’Institut français d’études andines à Bogotá, il a contribué à la création du Centre d’Études en Histoire de l’Universidad Externado de Colombia. Clément Thibaud enseigne régulièrement à l’étranger (Colombie, Brésil, Uruguay, etc.) et participe également à l’élaboration de nombreuses revues scientifiques (Revue d’histoire moderne et contemporaine, Monde(s), Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, etc.).

L’ouvrage

La Colombie a vu tant de conflits qui auraient pu être résolus se solder par une guerre ; tant de projets qui auraient pu être réalisés perdus au milieu des rivalités entre factions ; tant d’accords qui ont échoué à cause de rancunes. Pour résumer, tant de bonnes intentions qui ont été gâchées par des affects mal contrôlés. L’injustice sociale, le despotisme, l’oligarchie, l’incapacité administrative et la corruption sont à la source de ces drames et les études qui le montrent sont nombreuses. Cependant, la Colombie n’aurait-elle pas pu dépasser ces obstacles sans les emportements de sa classe politique ?

Maison de l’Amérique latine 217 boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/agenda/le-pays-des-passions-tristes https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-autour-du-livre-le-pays-des-passions-tristes-826956427937?aff=ebdshpsearchautocomplete

