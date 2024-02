Rencontre autour du livre « Le parfait fasciste » au Comptoir Le Comptoir Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 18h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

À l’occasion de la parution du livre « Le parfait fasciste », la Fondation(FMSH) organise une soirée de présentation.

À l’occasion de la parution de Le Parfait fasciste,

paru le 14 septembre 2023 dans la collection « 54 » aux Éditions de la

MSH, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de

présentation de l’ouvrage.

Cette séance des Livres en dialogue réunira l’autrice de l’ouvrage, Victoria de Grazia, et un.e journaliste.

l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser toutes

vos questions à nos invité.es. La rencontre sera suivie d’un moment de

convivialité.

Notre invitée

Victoria de Grazia est

titulaire de la chaire de Moore Collegiate Professor d’Histoire à

l’Université Columbia de New York. Elle est l’autrice de nombreux

travaux en histoire européenne contemporaine, en particulier sur le

fascisme italien et ses rapports avec les femmes et la famille, sur les

relations entre les États-Unis et l’Europe et sur la société de

consommation. Elle est également l’un des fondateurs de la Radical History Review.

L’ouvrage

À travers le récit intime d’une cour tapageuse et d’un mariage désastreux, Le Parfait fasciste

nous invite au grand spectacle de l’ascension et de la chute de

Mussolini. Dans cette étude historique majeure, Victoria de Grazia nous

rappelle que le privé est toujours politique dans la quête fasciste de

la virilité et du pouvoir. Avec Teruzzi, un vaniteux sans scrupule et

d’une loyauté fanatique, nous pénétrons dans l’intimité d’un spécimen

exemplaire de l’Homme Nouveau fasciste, un jouisseur effréné qui a aussi

su se faire promoteur raffiné du design et de l’urbanisme italien. Par

son conformisme intéressé, sa violence et son opportunisme, il incarne

des phénomènes politiques que nous reconnaissons aisément.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/agenda/le-parfait-fasciste

FMSH Rencontre autour du livre « Le parfait fasciste »