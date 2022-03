Rencontre autour du livre “Le Hérisson et autre bestiaire” Librairie du Centre Pompidou Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre autour du livre "Le Hérisson et autre bestiaire" Librairie du Centre Pompidou, 12 mars 2022, Paris.

de 16h30 à 18h30

gratuit

Il s’agit du premier ouvrage de la collection WIR (“nous” en allemand), issue de l’alliance entre les maisons d’édition indépendantes de Rome et Trieste (Italo Svevo) et de Paris (Riveneuve). Le livre « Quelle aventure ! Pensez à tout ce qui m’est arrivé en si peu de temps et le tout paraissait absolument imprévisible ! C’était sans doute mon destin », s’émerveille le Hérisson qui raconte sa vie solitaire en cage jusqu’à la bouleversante rencontre, en plein Déluge, dans l’Arche de Noé et la constitution des couples à sauver, d’un semblable : l’Autre ! L’auteur français Roland Cailleux s’amuse dans ses nouvelles à une évocation burlesque du monde des animaux. Son bestiaire entre en résonance avec celui de Carlo Alberto Parmeggiani qui l’a rencontré au tout début de sa carrière à la BNF. C’est une belle rencontre de deux écrivains, l’un français qu’on redécouvre avec ses multiples talents (il est parmi les premiers homéopathes), et l’autre italien avec des humeurs partagées, que permet cette coopération franco-italienne. Ainsi se constitue une petite bibliothèque européenne pleine de charme et de bons mots partagés. La Collection européenne WIR La collection WIR (“nous” en allemand) est issue de l’alliance, pour commencer, entre les maisons d’édition indépendantes de Rome et Trieste (Italo Svevo) et de Paris (Riveneuve). Cette alliance entend donner un nouveau souffle à l’élaboration d’une culture partagée sur le territoire de l’Europe. En toute indépendance. NB : La rencontre aura lieu à la librairie du Centre Pompidou Librairie du Centre Pompidou Place Georges-Pompidou Paris 75004 Contact : https://www.riveneuve.com/ Date complète :

