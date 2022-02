Rencontre autour du livre “Le goût d’un territoire” Médiathèque de Civaux, 19 mars 2022, Civaux.

Rencontre autour du livre “Le goût d’un territoire”

Médiathèque de Civaux, le samedi 19 mars à 17:00

Parler de l’alimentation locale, des circuiits courts et de la richesse du territoire du Montmorillonnais ! Rencontre/débat avec : • **Jacques Mathé,** professeur-associé en sciences économiques à l’Université de Poitiers, et spécialiste des circuits courts alimentaires, • **Guillaume Dupuits,** directeur du lycée agricole de Montmorillon et Président de l’association Mont’Plateau • **Pascal Baudoin**, éleveur à Lathus-Saint-Rémy, et membre actif des associations Mont’Plateau et March’équitable. **. Sylviane SAMBOR**, editrice Rencontre animée par **Jean-Luc Terradillos,** Journaliste et rédacteur en chef de l’Actualité Nouvelle Aquitaine Suivi d’une vente de livres (Libraiire GIBERT) Et d’un pot convivial (sous réserve des recommandations sanitaires)

Gratuit – Sur réservation

Rencontre avec les protagonistes du livre “Le goût d’un territoire” / Editions de L’escampette (2021)

Médiathèque de Civaux 4 place de Gomelange Civaux Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T17:00:00 2022-03-19T19:00:00