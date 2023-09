Rencontre autour du livre « La véridique histoire de l’arobase » Le Comptoir Paris, 25 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 25 octobre 2023

de 18h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

À l’occasion de la parution du livre « La véridique histoire de l’arobase » aux Éditions de l’École nationale des chartes – PSL, la Fondation Maison des sciences de l’homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage en présence de son auteur, Marc Smith, et Stéphanie Duncan, journaliste France Inter.

Cette séance des Livres en dialogue réunira Marc Smith, auteur de l’ouvrage, et Stéphanie Duncan, journaliste France Inter.

À l’issue de la discussion, vous aurez la possibilité de poser toutes

vos questions à nos invité.e.s. La rencontre sera suivie d’un moment de

convivialité.

L’ouvrage

L’arobase, aujourd’hui symbole omniprésent de la communication

électronique, se définit par une forme universelle – @ – et par des noms

infiniment variés selon les langues. Ses origines, perdues dans la nuit

des temps, ont donné lieu à des explications multiples et

contradictoires, confondant l’histoire d’un tracé, de ses fonctions et

de ses désignations. Marc Smith recompose pour la première fois

l’histoire de l’arobase, du Moyen Âge jusqu’à nos jours, comme un cas à

la fois insolite et exemplaire de l’évolution des signes écrits qui

accompagne le constant changement des sociétés et des techniques.

Nos invité.e.s

Stéphanie Duncan

Après des études d’histoire, de sciences politiques, de théâtre et de

chant, Stéphanie Duncan participe à plusieurs émissions de France Inter, France Culture et France Musique.

Marc Smith est professeur de paléographie à l’École

nationale des chartes – PSL, directeur d’études à l’École pratique des

hautes études – PSL et président du Comité international de paléographie

latine. Ses recherches portent sur l’évolution de l’alphabet latin dans

ses conditions culturelles, techniques et cognitives de longue durée.

Il prépare actuellement une histoire des modèles graphiques qui ont

servi à enseigner l’écriture en Europe depuis la Renaissance jusqu’au

début du xixe siècle.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/agenda/la-veridique-histoire-de-larobase https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-veridique-histoire-de-larobase-723969380907?aff=oddtdtcreator

FMSH La véridique histoire de l’arobase