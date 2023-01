Rencontre autour du livre « La séance de cinéma. Espaces, pratiques, imaginaires » Le Comptoir, 26 janvier 2023, Paris.

Le jeudi 26 janvier 2023

de 18h30 à 20h30

. gratuit

À l’occasion de la parution de « La séance de cinéma. Espaces, pratiques, imaginaires », le 22 décembre 2022 dans la collection « Histoire culturelle » de l’AFRHC, la Fondation Maison des sciences de l’homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage.

Cette séance des Livres en dialogue réunira Manon Billaut, responsable de la collection films et des restaurations à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Emmanuelle Champomier, chercheuse en histoire du cinéma, et Hervé Aubron, journaliste aux Cahiers du cinéma.

À l’issue de la discussion, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invitées. La rencontre sera suivie d’un moment de convivialité.

Nos invités

Manon Billaut est responsable de la collection films et des restaurations à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé. Après une thèse sur le cinéma d’André Antoine soutenue en 2017, elle a publié l’essai André Antoine au cinéma, une méthode expérimentale aux éditions Mimésis (2021). Spécialiste du cinéma muet, elle croise les sources film et non-film dans une approche historique et sociologique. Ses recherches portent principalement sur les rapports entre le cinéma et les autres arts (particulièrement le théâtre), ainsi que sur les interactions entre le documentaire et la fiction dans le récit cinématographique. (source : ADRC)

Emmanuelle Champomier est chercheuse en histoire du cinéma. Titulaire d’un doctorat en études cinématographiques, elle a soutenu une thèse intitulée Contribution à l’histoire de la presse cinématographique française. Étude comparée de la genèse et de l’évolution de douze revues de cinéma entre 1908 et 1940 à l’Université Sorbonne Nouvelle en 2018. Elle a récemment collaboré au projet de recherche ANR « Ciné08-19 – Histoire du cinéma en France de 1908 à 1919 ».

Journaliste et critique (notamment pour Les Cahiers du cinéma), Hervé Aubron a été rédacteur en chef du Magazine littéraire jusqu’en 2020 et a enseigné le cinéma pendant une dizaine d’années à l’Université Paris 3 Sorbonne nouvelle. Auteur de divers essais (sur David Lynch, Werner Herzog ou les studios Pixar), il intervient régulièrement en salles, pour des festivals ou des institutions (Cinémathèque française, Forum des images, Centre Pompidou…), à destination du grand public ou des professionnels. (source : ADRC)

L’ouvrage

Qu’est-ce qu’une séance de cinéma ? À l’heure où le cinéma connaît d’importantes mutations technologiques et spectatorielles, cet ouvrage interroge la spécificité de la séance de cinéma, des espaces aux publics en passant par les imaginaires qu’elle a pu susciter. Embrassant une vaste période (des débuts du cinéma à nos jours), couvrant des espaces divers (France, Espagne, États-Unis, Amérique latine, URSS…) et mobilisant des sources de types et de natures variés, les contributions réunies montrent que cette notion plurielle et transversale de « séance » est essentielle pour penser le cinéma et son histoire. Un DVD vient enrichir la réflexion en proposant 10 films qui mettent en scène des séances de cinéma comme lieux de divertissement, de séduction, de révélation et d’illusion.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/fr/ressources/livres-en-dialogue-la-seance-de-cinema-espaces-pratiques-imaginaires https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-seance-de-cinema-espaces-pratiques-imaginaires-507546845277

AFRHC La-séance-de-cinéma