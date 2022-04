Rencontre autour du livre “J’étais là” Marseille 11e Arrondissement, 9 juin 2022, Marseille 11e Arrondissement.

Rencontre autour du livre “J’étais là” L’Affranchi 212 Boulevard De Saint Marcel Marseille 11e Arrondissement

2022-06-09 19:00:00 – 2022-06-09 L’Affranchi 212 Boulevard De Saint Marcel

Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

À force de traîner depuis plus de trente ans sa bonhommie, sa nonchalance et ses oreilles curieuses dans les recoins du rap hexagonal (et même au-delà), Driver est devenu une éponge. À souvenirs et anecdotes. À érudition musicale. À capacités à transmettre ces deux précédentes données, qu’il applique dans différents programmes, du podcast Fe&turing! à ses vidéos Roule avec Driver. Le rappeur sarcellois a régulièrement cette phrase lorsqu’un interlocuteur lui parle d’un événement qu’il a connu : “J’étais là.” Aujourd’hui, Driver est plus que là : il est partout, de l’animation de soirées à des talk-shows, sans oublier derrière un micro pour continuer à rapper ses histoires de “mec cool”.



Driver va même maintenant être dans un livre, dans lequel il a raconté à notre confrère Ismaël Mereghetti (Mouv’, Red Bull) son parcours riche en rencontres et péripéties grâce à la musique. « Le maire de la ville » s’est transformé en ambassadeur et son récit auto-biographique a des airs de carnet de route, tant la géographie y a son importance. La preuve avec ce premier chapitre introductif que l’Abcdr du Son a le privilège de dévoiler, avec l’aimable autorisation des co-éditeurs de J’étais là, Hors Cadres et Faces Cachées (dont l’une des co-fondatrices, Ouafae Mameche Belabbes, fait partie de la rédaction de l’Abcdr du Son).



“J’étais là”, de Driver et Ismaël Mereghetti, est paru le 25 mars 2022.



Rencontre modérée par Tarik Chakor avec Driver, Ismaël Mereghetti, Ouafae Mameche et guests…



Entrée gratuite sur simple demande à l’adresse : com.laffranchi@hotmail.fr

Rendez-vous à L’Affanchi le 9 juin pour une rencontre autour du livre “J’étais là” avec Driver, Ismaël Mereghetti, Ouafae Mameche et guests…

http://www.l-affranchi.com/programmation

L’Affranchi 212 Boulevard De Saint Marcel Marseille 11e Arrondissement

