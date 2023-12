Rencontre autour du livre « Harlem, une histoire de la gentrification » Le Comptoir Paris, 25 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 18h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

À l’occasion de la parution de « Harlem, une histoire de la gentrification », paru le 24 janvier 2024 dans la collection « Amérique(s) » aux Éditions de la MSH, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage en présence de l’autrice.

Cette séance des Livres en dialogue réunira l’autrice de l’ouvrage, Charlotte Recoquillon, et la journaliste Rokhaya Diallo.

À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser

toutes vos questions à nos invitées. La rencontre sera suivie d’un

moment de convivialité.

Nos invitées

Charlotte Recoquillon est géographe, docteure en

géopolitique et spécialiste des États-Unis. Ses recherches portent

notamment sur les violences policières, le racisme et le mouvement Black

Lives Matter. Elle est également enseignante à Sciences Po.

Rokhaya Diallo est une française engagée contre le

racisme, le sexisme et pour les droits des minorités en général. Son

travail de journaliste et de réalisatrice en faveur de l’égalité a été

récompensé à de multiples reprises. Elle est selon le New York Times

« une des activistes anti-raciste les plus importantes en France ».

L’ouvrage

« Les Noirs seront-ils capables de se maintenir à Harlem ? », se

demandait James Weldon Johnson en 1925. Ce livre offre, près d’un siècle

plus tard, une réponse à sa question. Harlem ne sera bientôt plus un

quartier noir américain. Peut-être ne l’est-il déjà plus. Sa reconquête,

entamée dans les années 1980, s’est accélérée à la fin des années 2000,

soutenue par les gouvernements municipaux successifs. La gentrification

de Harlem résulte en effet largement des politiques publiques

volontaristes qui y ont été déployées. La présentation de plusieurs

conflits locaux met en évidence les frictions et les tensions qui ont

émergé entre les habitants, la municipalité et les acteurs privés. La

mobilisation locale n’aura pourtant pas réussi à empêcher le déplacement

des habitants les plus pauvres et à faire valoir leur droit à la ville.

Par ailleurs, en faisant l’histoire de la gentrification de Harlem, ce

livre contribue à documenter les modalités de mise en œuvre du racisme

systémique et à enrichir la compréhension des dynamiques historiques de

subjugation des espaces et des populations noires aux États-Unis.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/agenda/harlem-une-histoire-de-la-gentrification https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-autour-du-livre-harlem-une-histoire-de-la-gentrification-777609269257?aff=oddtdtcreator

