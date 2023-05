Rencontre autour du livre d’Alizée Delpierre : Servir les riches : les domestiques chez les grandes fortunes (Ed. La Découverte, 2022) Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV), 8 juin 2023, Paris.

Le jeudi 08 juin 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Derrière les façades de luxueux immeubles parisiens, les immenses grilles de châteaux se cache un personnel invisible mais présent quotidiennement au service des grandes fortunes : gouvernantes, majordomes, femmes de chambre et de ménage, lingères, nannies, cuisiniers ou chauffeurs.

Alizée

Delpierre a enquêté pendant cinq ans sur les relations entre les grandes

fortunes et leur domesticité. Elle a récolté un très grand nombre de

témoignages qui lui ont permis de construire une analyse sociologique très fine

des rapports entre ceux qui servent et ceux qui sont servis dans cet univers

très particulier. D’un côté, le rêve d’une ascension sociale. De l’autre, le

souhait de consolider son pouvoir et de jouir à plein de son capital.

Cette

analyse, au-delà de cet exemple, nous permet aussi d’élargir notre réflexion et

de nous questionner sur les inégalités de notre société. Et, de fait, sur le

rapport de force que subissent toujours les plus pauvres et les plus

défavorisés.

Alizée

Delpierre est sociologue, chercheuse postdoctorale au Centre de sociologie des

organisations (sciences Po/CNRS). Elle enquête depuis plusieurs années sur les

domesticités, les grandes fortunes et les travailleuses immigrées. »

Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV) 5 rue Lobau 75004 Paris

Contact : https://bibliocite.fr/evenements/servir-les-riches-les-domestiques-chez-les-grandes-fortunes/

© Ferdinand Cazalis Couverture du livre : Servir les riches : les domestiques chez les grandes fortunes (Ed. La Découverte, 2022)