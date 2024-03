Rencontre autour du livre « Crépuscule » par Anna&Jacques : réconcilier la photographie de mode et le durable Le CENTQUATRE – PARIS Paris, vendredi 12 avril 2024.

Le vendredi 12 avril 2024

de 18h30 à 20h00

.Tout public. gratuit

En accès libre à la librairie l’Arabesque.

Crépuscule est une quête moderne, jeune et engagée. Un livre confrontant par l’immersion ce qu’il reste de nature sauvage à protéger et des images de mode en partenariat avec des marques de mode et de cosmétique déjà profondément écologiques et pures ou en train de le devenir. En résulte des double pages en forme de diptyques puissants, faisant se regarder des portraits de paysages et des beautés naturelles.

C’est une histoire de transitions. D’une nature sauvage qui décline (les glaciers fondent à un rythme de 200 m par an) mais surtout d’une mode qui devient plus responsable, de photographes jeunes s’engageant pour ce qu’ils croient être le futur. Un mois sur les routes islandaises pour chercher à transcender ce qui disparait. Un road trip à la rencontre de la disparition du sauvage qui célèbre la liberté et l’esthétique naturelle, une réconciliation entre la photographie de mode et le durable.

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/rencontre-avec-anna-jacques.html +33153355000 billetterie@104.fr

DR