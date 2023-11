Rencontre autour du livre « Création plastique d’Haïti » Maison de l’Amérique latine Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 13 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

À l’occasion de la parution de « Création plastique d’Haïti. Art et culture visuelle en colonie et postcolonie » paru en avril aux Éditions de la MSH dans la collection « Amérique(s) », la Fondation Maison des Sciences de l’Homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage « Hors les murs » à la Maison d’Amérique latine.

Cette séance des Livres en dialogue réunira l’auteur de l’ouvrage, Carlo A. Célius, et Jacques Leenhardt, directeur d’études à l’EHESS.

À l’issue de cette rencontre, vous aurez la possibilité de poser

toutes vos questions à nos invités. La rencontre sera suivie d’un moment

de convivialité.

Nos invités

Carlo A. Célius

Carlo A. Célius est historien et historien de l’art, directeur de recherche CNRS à l’IMAF, l’Institut des mondes africains. Ses recherches portent principalement sur Saint-Domingue/Haïti et explorent notamment la création plastique et la culture visuelle du tiers occidental de l’île, de la période coloniale jusqu’à aujourd’hui, ainsi que l’histoire de l’ethnologie.

Jacques Leenhardt

Jacques Leenhardt est Directeur d’études à l’École

pratique des hautes études en sciences sociales et Fondateur en 1993 de

la collection « Art et nature » aux Éditions Actes Sud. Docteur en

sociologie et philosophe, il est l’auteur d’études sur la lecture et la

vie intellectuelle et artistique.

L’ouvrage

Ce livre étudie l’univers de la création plastique d’Haïti dans la

durée, depuis l’arrivée, en 1492, des premiers conquérants espagnols sur

ce territoire, tiers occidental de l’île qu’ils avaient rebaptisée

Hispaniola. Pour mener son enquête, Carlo A. Célius interroge, déborde

et renverse les discours et les représentations énoncés depuis l’Europe

occidentale, qui ont, en continu, qualifié et classé toute création

artistique non européenne à l’aide de critères propres au domaine des

beaux-arts.

L’histoire des modes de figuration proposée ici est aussi celle de

l’accaparement, de l’exploitation et de la transformation d’un

territoire, une histoire de migrations, de sujétion et d’extermination

de populations. C’est une histoire de luttes, de libération et de

reconfiguration sociétale ; une histoire des images et des imaginaires,

de leurs échanges et de leurs confrontations.

Dans cette enquête historique au long cours, qui emprunte tour à tour

à l’histoire de l’art, à l’esthétique, à l’anthropologie et à la

sociologie, l’auteur nous propose une approche plurielle de la

figuration en colonie et postcolonie qui, au-delà des seuls beaux-arts,

prend en compte l’ensemble de la culture visuelle. Du portrait aux

dessins rituels du vodou et à l’iconographie catholique, des

illustrations publiées dans la presse aux marques de scarification sur

le corps des captifs africains réduits en esclavage, il met en lumière

la complexité et les enjeux du visuel, les conflits qu’il génère, les

phénomènes d’appropriation et de réappropriation.

Carlo A. Célius démontre comment a pu s’édifier une hégémonie des

beaux-arts dans un tel contexte et comment, à un moment donné, celle-ci a

été ébranlée.

Cet ouvrage revisite la notion d’art : il historicise les échelles de

valeurs qui la constituent et les dynamiques sociales, politiques et

culturelles à partir desquelles elle évolue. À l’aide d’un cadre

conceptuel renouvelé, les lectrices et lecteurs pourront (re)découvrir

les principales caractéristiques des courants artistiques du xxe siècle

haïtien et apprécier quelques traits distinctifs de la nouvelle scène.

Maison de l’Amérique latine 217 Bd Saint-Germain 75007 Paris

