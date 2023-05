Rencontre autour du livre « Berne, nid d’espions » Le Comptoir, 24 mai 2023, Paris.

Le mercredi 24 mai 2023

de 18h30 à 20h30

.Public adultes. gratuit

– Quand la France espionnait la Suisse – À l’occasion de la parution de Berne, nid d’espions. L’affaire Dubois (1955-1957) le 25 mai aux Éditions Antipodes, la Fondation Maison des sciences de l’homme organise une soirée de présentation de l’ouvrage.

Cette séance des Livres en dialogue réunira les auteurs de l’ouvrage Éric Burnand, scénariste, Matthieu Berthod, illustrateur, et Frédéric Potet, journaliste au Monde des livres. À l’issue de la discussion, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à nos invités. La rencontre sera suivie d’un moment de convivialité.

L’ouvrage

Berne, mars 1957. Sur fond de guerre froide et d’insurrection en Algérie, une sombre affaire d’espionnage met aux prises un policier suisse véreux, un barbouze français, le chef du renseignement militaire helvétique, la CIA et des indépendantistes algériens. Une ambassade est sur écoute et des documents confidentiels fuitent. Le scandale ébranle la neutralité suisse et entraîne la chute du Procureur général de la Confédération, René Dubois. Après de longues recherches dans les archives, Matthieu Berthod, dessinateur, et Eric Burnand, scénariste, retracent cette affaire méconnue, digne d’un film d’espionnage.

Nos invités

Éric Burnand

Après avoir étudié l’histoire et les sciences politiques, Éric Burnand a été journaliste à L’Hebdo et à la Radio Télévision Suisse. Il a réalisé de nombreux reportages avant d’être le producteur, notamment, des magazines Mise au Point et Temps Présent. Passé du petit écran aux cases de BD, il écrit aujourd’hui des romans graphiques avec l’envie de raconter certaines pages méconnues de l’histoire de la Suisse. Il est le co-auteur, avec la dessinatrice Fanny Vaucher, de deux BD historiques qui ont remporté un grand succès : Le siècle d’Emma et Le siècle de Jeanne, publiés en 2019 et 2022 aux Éditions Antipodes à Lausanne.

Matthieu Berthod Né en 1970 dans les Alpes valaisannes, Matthieu Berthod est graphiste, illustrateur et auteur de BD actif à Genève depuis de nombreuses années. Parallèlement au graphisme qu’il exerce aux Conservatoire et Jardin botaniques de Genève, il publie régulièrement des reportages dessinés et des romans graphiques. Il est l’auteur de L’homme perdu dans le brouillard, d’après C.F. Ramuz et de Cette beauté qui s’en va, publiés en 2011 et 2014 aux Impressions Nouvelles à Bruxelles. Matthieu Berthod a également participé à plusieurs aventures éditoriales autour d’expéditions maritimes, dont la revue Sillages, éditée à Genève par l’association Makaline.

Frédéric Potet

​Enfant, Frédéric Potet a rêvé d’être footballeur professionnel, puis rock star, puis auteur de bande dessinée et sans doute aussi artiste maudit. N’ayant rien réussi de tout cela, il est finalement devenu journaliste. Rubricard sportif pendant plus de dix ans, puis reporter, il coordonne aujourd’hui la plateforme des blogs du monde.fr et tient en parallèle la rubrique BD du journal Le Monde, ce qui est un moindre mal.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/agenda/berne-nid-despions https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-berne-nid-despions-609387934717

Éditions Antipodes Berne, nid d’espions