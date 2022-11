Rencontre autour du livre « À côté du genre : Sexe et philosophie de l’égalité » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégories d’évènement: île de France

En collaboration avec le Collège International de Philosophie (CIPh), la médiathèque Jean-Pierre Melville recevra Geneviève Fraisse, à l’occasion d’une présentation du livre « À côté du genre : Sexe et philosophie de l’égalité » (2022, Presses Universitaires de France) C’est au début des années 1980 que le concept de genre est proposé à la recherche dans les milieux alors restreints de l’histoire du féminisme et de la sociologie des rapports de sexe. Il est désormais possible de le mettre à l’épreuve. Le titre de ce livre, À côté du genre, marque la volonté de prendre de la distance face à un concept neuf et révolutionnaire. Il ne s’agit pas d’être pour, ou contre : il en va plutôt d’une position en éveil qui questionne avant de résoudre, examine avant d’affirmer… Geneviève Fraisse a poursuivi cette mise à distance, voyant dans les « excès » ce que le mot « genre » tout autant que le mot « sexe » indiquent, à savoir les deux enjeux de l’émancipation des femmes, l’égalité des sexes et la liberté sexuelle. Car ces deux enjeux ne se maîtrisent pas aisément. Mais plutôt que de vouloir réguler les savoirs et les pratiques, on peut simplement reconnaître que cette question s’inscrit dans la temporalité, celle de la « sexuation du monde », temporalité ouverte à l’écriture de l’Histoire, à la « suite de l’Histoire ». Geneviève Fraisse est philosophe de la pensée fémi­niste, directrice de recherche émérite au CNRS. Pour débattre, elle sera accompagnée de : Céline Hervet, maîtresse de conférences en philosophie moderne, philosophie morale et politique à l’université d’Amiens. Elle a publié en 2012 chez Classiques Garnier De l’imagination à l’entendement. La puissance du langage chez Spinoza et développe actuellement une approche sensible et matérielle des processus d’incorporation sociale et politique. Mara Montanaro, directrice de programme au CIPh, rattachée au Laboratoire d’études de genre et sexualités (LEGS) de l’université Paris 8. Elle est spécialiste des philosophies féministes contemporaines et a publié Françoise Collin. La révolution permanente d’une pensée discontinue (Presses universitaires de Rennes, 2016). Diogo Sardinha, philosophe, ancien directeur de programme au CIPh et président de son assemblée collégiale (2013-2016). Il a notamment publié Ordre et temps dans la philosophie de Michel Foucault (L’Harmattan, 2010) ainsi que L’émancipation de Kant à Deleuze (Hermann, 2013) Entrée libre Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris Contact : 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

