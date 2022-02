Rencontre autour du handicap Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, 10 mars 2022, Montigny-le-Bretonneux.

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, le jeudi 10 mars à 15:00

**Vous êtes en situation de handicap et en recherche d’emploi ? Participez à la rencontre organisée le 10 mars et venez échanger avec des recruteurs saint-quentinois.** Saint-Quentin-en-Yvelines et ses partenaires, Cap Emploi, Pôle Emploi et l’APEC, organisent le 10 mars de 15h à 18h au Vélodrome National, une rencontre entre entreprises saint-quentinoises et personnes en situation de handicap. Venez échanger avec des DRH et accédez à de nombreuses offres d’emplois. Entreprises présentes : Actual, Airbus, Aircaptif, Airwell, Batiweb, Bertrand, Bouygues, Egis, Enedis, Expleo, Kontron, JCDecaux, Safran, Saipem, Style & Design, Thales Inscription obligatoire : [[emploi@sqy.fr](mailto:emploi@sqy.fr)](mailto:emploi@sqy.fr)

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Donnez un nouvel élan à votre carrière !

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 Rue Laurent Fignon, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T15:00:00 2022-03-10T18:00:00