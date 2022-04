Rencontre autour du Flamenco Saint-Ciers-sur-Gironde, 27 mai 2022, Saint-Ciers-sur-Gironde.

Rencontre autour du Flamenco Saint-Ciers-sur-Gironde

2022-05-27 – 2022-05-27

Saint-Ciers-sur-Gironde Gironde

EUR 12 26 Venez partager 2 jours exceptionnels autour du Flamenco avec des artistes dont 5 venus de Granada (Espagne) : diner suivi du spectacle de la compagnie FlamaFlamenca le 27/05, master-class avec initiation à la danse et à la musique et spectacle unique le 28/05/22. le 29/05/22 projection d’un film en présence d’un cinéaste. Et quelques surprises…

+33 6 10 71 30 61

Solo flamenco

