Cosmopolis, le vendredi 18 mars à 20:45

Rencontre avec José Luis Sánchez Noriega, Professeur à l’Université Complutense de Madrid, autour du cinéma de Mario Camus. Le réalisateur Mario Camus était venu au Festival en 2001 pour présenter _Los días del pasado_ (1977), _Los santos inocentes_ (1984) et _Sombras en la batalla_ (1992). Figure incontournable du Nouveau Cinéma Espagnol des années 60, Mario Camus est décédé en septembre dernier. Evenement organisé dans le cadre de la 31e édition du Festival du cinéma espagnol Nantes.

Entrée libre. Pass vaccinal à présenter à l’accueil

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes

2022-03-18T20:45:00 2022-03-18T21:45:00

