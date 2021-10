Prissac Prissac Indre, Prissac Rencontre autour du changement climatique Prissac Prissac Catégories d’évènement: Indre

Prissac Indre Prissac 14h – Conférence Tendances locales au regard des perspectives mondiales de Philippe Boissel, référent de Météo-France

Région Centre-Val-de-Loire / 15h30 – Echanges/débats par les étudiants paysagistes – Ecole de la Nature et du Paysage

