Rencontre autour des sciences participatives Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Rencontre autour des sciences participatives Médiathèque du Canal, 11 février 2022, Montigny-le-Bretonneux. Rencontre autour des sciences participatives

Médiathèque du Canal, le vendredi 11 février à 18:30

Rencontre – Sciences Avec Sylvain Bouley, professeur et planétologue à l’Université Paris-Saclay, co-responsable du programme Vigie Ciel et Asma Steinhausser, coordinatrice des programmes de sciences participatives au Muséum national d’histoire naturelle Les sciences participatives invitent des citoyens à observer ou étudier un phénomène dans le cadre d’un protocole bien défini, avec un laboratoire ou une structure à vocation scientifique. Chacun peut ainsi être mis à contribution pour collecter un grand nombre de données difficile à obtenir par d’autres moyens, en sciences naturelles, mais aussi en astronomie et autres disciplines. Pas besoin d’être scientifique pour faire avancer la connaissance !

sur inscription, gratuit

Les scientifiques ont besoin de vous, participez à la connaissance scientifique de votre territoire. Médiathèque du Canal quai françois truffaut, montigny les bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T18:30:00 2022-02-11T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Médiathèque du Canal Adresse quai françois truffaut, montigny les bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux lieuville Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines

Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/

Rencontre autour des sciences participatives Médiathèque du Canal 2022-02-11 was last modified: by Rencontre autour des sciences participatives Médiathèque du Canal Médiathèque du Canal 11 février 2022 Médiathèque du Canal Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux

Montigny-le-Bretonneux Yvelines