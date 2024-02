Rencontre autour des premiers romans : En quête d’identité Centre Pompidou / Forum (-1) Paris, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 15h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

Entrée libre

Rencontre littéraire autour des trois premiers romans avec Raphaëlle Red, Alice Renard et Louis Vendel dans le cadre du Festival Effractions et en écho du Prix des lectrices et des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris.

Solal ou la Chute des corps est le portrait d’un jeune homme bipolaire qui décide de faire le tour du monde à pied. La Colère et l’Envie est le récit d’une amitié hors norme entre une jeune fille qui ne s’exprime pas comme les autres, et un vieil homme qui semble être le seul à la comprendre. Dans Adikou, la narratrice enquête sur ses origines au Togo.

Alice Renard, Louis Vendel et Raphaëlle Red ont en commun de raconter la quête de trois personnages au seuil de l’âge adulte qui ne s’identifient pas aux cadres définis. Dans ces trois romans, il est question de voyage, qu’il soit initiatique (à travers le Togo, dans un retour vers les origines et le passé familial dans Adikou), individuel (à travers la décision de Solal de faire le tour du monde à pied dans Solal ou la Chute des corps), ou bien existentiel, à la recherche de soi et de l’autre (La Colère et l’Envie).

Alice Renard s’installe dans les Pyrénées après des études de littérature médiévale à la Sorbonne. La Colère et l’Envie, son premier roman, a reçu le Prix Méduse 2023. Il est sélectionné pour le Prix des lectrices et des lecteurs de la Ville de Paris.

Louis Vendel est le co-fondateur du nouveau média La Lettre Zola, revue littéraire à laquelle participent de jeunes romanciers primés sur les questions du réel en littérature. Solal ou la chute des corps est son premier roman.

Raphaëlle Red vit à Berlin et a étudié les sciences sociales. Elle a écrit Adikou lors d’une résidence à la Maison des Artistes de Lomé.

Rencontre animée par Catherine Pont-Humbert, journaliste littéraire et autrice. En partenariat avec le Festival Effractions / BPI.

Centre Pompidou / Forum (-1) Place Georges-Pompidou 75004 Paris

© CDD20 / Pixabay