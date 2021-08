Joinville Château du Grand Jardin Haute-Marne, Joinville Rencontre autour des outils de la viticulture et la viniculture Château du Grand Jardin Joinville Catégories d’évènement: Haute-Marne

(Re)découvrez les outils de la viticulture et viniculture grâce à l’association ASA Le Pressoir. Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville Joinville Haute-Marne

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

