Rencontre autour des mots et des maux de la sorcellerie à Vire Normandie Place Castel Vire Normandie, samedi 5 octobre 2024.

Pour la saison 2024, le musée propose une nouvelle exposition intitulée Magie noire Magie blanche en Normandie ! A cette occasion, rencontre hors les murs du musée (gratuit et sans réservation), au théâtre le Préau, autour des mots et des maux de la sorcellerie avec Stéphane Lainé, chargé du projet de sauvegarde et valorisation des parlers normand et Patrice Lajoye, docteur en histoire des religions comparées. Cette rencontre précède une représentation du spectacle Sorcières à 19h. (sur réservation auprès du Préau)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 17:00:00

fin : 2024-10-05 19:00:00

Place Castel CDN Le Préau

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie accueilmusee@virenormandie.fr

