Rencontre autour des Manouchian avec l’historien Denis Peschanski Bibliothèque Benoîte Groult Paris

A l’occasion de l’entrée au Panthéon de Missak et Mélinée Manouchian, Denis Peschanski nous en apprendra plus sur la vie et le combat de ce couple de résistants, membres du groupe armé Francs-Tireurs et Partisans de la Main d’Oeuvre Immigrée (FTP-MOI) de la région parisienne.

Denis Peschanski est directeur de recherche émérite au CNRS, rattaché au centre européen de sociologie et de science politique (CESSP – UMR 8209) sous tutelle de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de l’EHESS et du CNRS. Spécialiste de l’histoire du communisme, puis de la France de Vichy et des « années noires », il est président des conseils scientifiques de l’ECPAD, du Mémorial de Caen, du Mémorial de l’Ancienne gare de déportation de Bobigny. Il est également chercheur en sciences de la mémoire dans le cadre de vastes programmes transdisciplinaires : l’équipement d’excellence (ÉquipEx) Matrice et le Programme 13-Novembre financés dans le cadre des Investissements d’avenir France 2030.

Il a publié avec Astrig Atamian _ historienne, chercheuse associée au CERCEC à l’EHESS, spécialiste du mouvement communiste arménien en France _ et Claire Mouradian _ historienne, directrice de recherche émérite au CNRS et enseignante à l’EHESS, spécialiste de l’Arménie et du Caucase _ un ouvrage aux éditions Textuel, consacré au couple Missak et Mélinée Manouchian, deux orphelins du génocide des Arméniens engagés dans la Résistance française.

Missak et Mélinée se sont rencontrés dans le Paris du Front populaire et c’est ensemble qu’ils s’engagent au sein d’un groupe armé très actif de la Résistance, les FTP-MOI de la région parisienne. Repérés, filés, arrêtés et torturés par les policiers français au service de l’occupant allemand, 23 d’entre eux sont condamnés à mort lors du procès de l’Affiche rouge : 22 seront fusillés le 21 février 1944 et la vingt-troisième, Golda Bancic, sera guillotinée en Allemagne quelques semaines plus tard.

La magnifique dernière lettre de Missak à Mélinée, rédigée quelques heures avant son exécution, inspire un vibrant poème à Aragon, puis une chanson à Léo Ferré, inscrivant Manouchian dans la mémoire collective. L’odieuse Affiche rouge, placardée dans toutes les grandes villes de France en 1944 et dénonçant « l’armée du crime », est ainsi devenue un emblème de la Résistance. On a voulu faire de ces combattants des criminels, on en fera des héros.

En reconstituant le parcours des Manouchian, les trois historiens Astrig Atamian, Claire Mouradian et Denis Peschanski ont mené une enquête dans des archives inexplorées jusque-là. De nombreux documents inédits – photographies, correspondances, archives familiales, policières et administratives… – jalonnent ce passionnant récit.

La librairie d’Odessa en assurera la vente à la suite de la rencontre.

